'Voormalig Jumbo-topman Van Eerd toch vervolgd voor witwassen'

Het Openbaar Ministerie gaat voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd alsnog vervolgen voor witwassen. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) op basis van meerdere bronnen rond het onderzoek.

Eerder dit jaar kondigde het OM al aan dat Van Eerd wordt verdacht van corruptie en valsheid in geschrifte.

De advocaat van Van Eerd wil de witwasverdenking aan de zakenkrant "niet bevestigen of ontkennen". Over twee weken begint in de rechtbank Assen de eerste (regie)zitting in de zaak, die als voorbereiding dient voor de inhoudelijke behandeling later. Dan wil het OM volgens het FD ook pas een nadere toelichting geven.

Honderdduizenden euro's cash

De 57-jarige Van Eerd was sinds 2009 topman van Jumbo, nadat hij die rol had overgenomen van zijn vader Karel. Hij stapte in maart vorig jaar definitief op. In september 2022 was hij al tijdelijk teruggetreden als topman van de supermarktketen.

Dat deed hij na een inval in zijn huis in Heeswijk-Dinther vanwege een witwasonderzoek. Bij die inval zouden honderdduizenden euro's aan contant geld zijn gevonden, schreef het Financieele Dagblad toen. Het OM wilde dat niet bevestigen.

Eerder zei het Openbaar Ministerie wel dat de witwaspraktijken plaatsvonden via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Van Eerd werd samen met acht andere verdachten gearresteerd. Hij zat zes dagen in de cel.

Afgelopen juni onthulde dagblad het AD dat Van Eerd al eerder verdachte was in een witwaszaak. In 2014 werd hij verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Uiteindelijk werd hij daar niet voor vervolgd en veranderde zijn status van verdachte naar getuige.