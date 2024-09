Alkemade troeft Van Gansewinkel af en pakt paralympisch goud: 'Wist het van tevoren'

Kimberly Alkemade heeft paralympisch goud veroverd op de 200 meter in de T64-klasse. Ze was in de finale landgenote Marlène van Gansewinkel te snel af.

"Ik voelde mezelf heel zelfverzekerd. Ik wist eigenlijk van tevoren als dat ik ging winnen", vertelde een dolblije Alkemade na de finish. "Ik kan het niet uitleggen, het was een voorgevoel, denk ik."

Na de series was al duidelijk dat het een Nederlandse strijd zou worden. Alkemade had haar serie gewonnen in 26,31, Van Gansewinkel liep een tijd van 26,36. Daarmee waren beiden ruim een seconde sneller dan de buitenlandse concurrentie.

Groot gat

In de finale startte Van Gansewinkel vanuit baan zes, Alkemade had baan acht. De 34-jarige Alkemade, die voor de tweede keer aan de Paralympische Spelen meedoet, had een sterke start en liep steeds verder uit. Ze finishte uiteindelijk in een tijd van 25,42.

Van Gansewinkel kon het haar niet heel lastig maken en kwam in 26,14 over de finish. Ze pakte daarmee wel het zilver. Alkemade was vooral verbaasd dat ze "met zo veel overmacht won", liet ze weten. "Ik vond op een gegeven moment dat de afstand zó groot was met de rest, dat ik dacht: wow, dat moet een goede tijd zijn."