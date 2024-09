Ook nieuwe kabinet wil geen verbod op koranverbranding

Het nieuwe kabinet gaat koranverbrandingen niet verbieden. Ook komt er geen verbod op het verbranden van andere religieuze boeken. Dat bleek dinsdagavond in een debat met minister van Justitie en Veiligheid Van Weel. Van Weel noemt het verbranden van religieuze geschriften of boeken zeer verwerpelijk, maar zegt te hechten aan de vrijheid van meningsuiting.

Ook het vorige kabinet wilde koranverbrandingen wettelijk niet verbieden. Wel werd er een onderzoek gestart of het demonstratierecht in sommige gevallen ingeperkt kan worden. Dat onderzoek loopt nog en is naar verwachting volgend jaar zomer afgerond, zei Van Weel.

Daarnaast is Van Weel een "dialoog" begonnen met veel betrokkenen, onder wie demonstranten, de politie, burgemeesters en andere betrokken organisaties. De insteek van die dialoog is hoe het grondrecht om te demonstreren beschermd kan worden en er tegelijkertijd soms eerder ingegrepen kan worden om geweld en escalatie te voorkomen.

'Vaker grenzen opgezocht'

De burgemeesters van de vier grote steden hebben bij de minister aangegeven dat ze in principe genoeg hebben aan de huidige wettelijke kaders. Ze worstelen alleen wel met de grenzen, zei Van Weel: "Of het nu boeren of klimaatactivisten zijn, ze zien steeds vaker dat grenzen worden opgezocht".

In de Kamer vinden de meeste partijen net als het kabinet dat er geen wettelijk verbod moet komen op het verbranden van religieuze geschriften of boeken. Vrijwel alle partijen veroordeelden het verbranden van een koran of ander religieus boek en gebruikten daarbij woorden als "smakeloos", "verwerpelijk" en "extreem provocatief".

Kamermeerderheid tegen verbod

Zo noemde VVD-Kamerlid Michon-Derksen het verbranden van een religieus boek "walgelijk', maar ze stelde ook dat het recht op vrijheid van meningsuiting van belang is. Er is volgens haar geen "recht op niet beledigd worden".

Denk-Kamerlid El Abassi wees erop dat de Koran een heilig boek is voor moslims. De samenwerkende moskeekoepels in Nederland, samen de K7 genoemd, pleitte eerder al voor het verbieden van het verbranden van religieuze boeken, omdat het in strijd zou in strijd zijn met de godsdienstvrijheid. Ze wezen daarbij op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat eerder vaststelde dat de vrijheid van meningsuiting niet opgaat voor aanvallen op voorwerpen van religieuze verering.

El Abassi betoogde verder dat het verbranden van een boek niets met vrijheid van meningsuiting te maken heeft en hij diende meerdere voorstellen in om de rechts-radicale groepering Pegida te verbieden en het verbranden van een religieus boek of geschrift te verbieden. GroenLinksPvdA zei wel dat een verbod op verbranding voor duidelijkheid kan zorgen, maar de voorstellen kregen uiteindelijk geen meerderheid van de andere partijen.

Confrontatie Arnhem

Begin dit jaar liep een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld in Arnhem uit de hand. Tegendemonstranten wilden voorkomen dat Wagensveld een koran zou verbranden en zochten daarbij de confrontatie op. Burgemeester Marcouch had de verbranding niet vooraf verboden.

Later zei de burgemeester dat hij zich bij de landelijke wetgever wil inzetten voor een verbod op zulke verbrandingen. Maar net als de vorige justitieminister Yesilgöz voelt Van Weel daar dus niets voor.