Wereldkampioen Gajser eindigt MXGP-seizoen met zege

Wereldkampioen Tim Gajser heeft in stijl het MXGP-seizoen afgesloten. De Sloveen schreef dankzij een tweede plaats in de eerste manche en een zege in de tweede de Grand Prix van Garda Trentino op zijn naam.

Zonder de lang geblesseerden Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff moest Gajser in de eerste omloop zijn meerdere erkennen in de Fransman Romain Febvre. In de tweede manche waren de rollen omgedraaid.

Omdat bij een gelijke stand de tweede manche doorslaggevend is, pakte Gajser zijn vijfde GP-zege van het seizoen.

Brian Bogers, na het uitvallen van Herlings en Coldenhoff een van de weinige Nederlanders in het MXGP-veld, eindigde in de tweede manche knap als vijfde. Het leverde hem de negende plaats in de GP-stand op en een tiende plaats in het WK-klassement.