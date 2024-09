Dorsman prolongeert paralympische zwemtitel in Parijs op 200 meter wisselslag

Dorsman is nog niet uitgezwommen in Parijs. Hij komt donderdag nog in actie in de series op de 100 meter schoolslag en een dag later op de 100 meter vlinderslag. Het drie keer goud van Tokio evenaren ziet Dorsman niet snel gebeuren. "Dat gaat heel lastig worden, maar ik hoop er donderdag nog een bij te te pakken", zei de kersverse winnaar na afloop.

Bruinsma naast podium

Liesette Bruinsma viel net naast het podium op de 200 meter wisselslag (SM11). Ze was niet opgewassen tegen de snelle Daria Lukianenko uit Rusland die in een wereldrecord naar het goud zwom (2.37,77). De twee Chinezen Ma Jia en Cai Liwen maakten het podium compleet.

Thomas van Wanrooij komt later deze avond nog in actie. Om 19.40 uur staat hij aan de start van de finale van de 200 meter wisselslag (SM13). Volg het zwemmen via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app.