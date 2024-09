Echte vuurwerk blijft uit, maar toch registreren KNVB en FIFA meeste transfers ooit

Nederlandse voetbalclubs kochten en verkochten 755 spelers, zo meldde de KNVB. Het vorige record werd in 2019 gevestigd en stond op 670 spelers.

Deze zomer vonden er 285 binnenlandse transfers plaats, 220 spelers kwamen over van buitenlandse clubs en 250 spelers gingen juist naar het buitenland.

De transfermarkt is sinds middernacht gesloten, maar dat betekent niet dat er geen nieuwe spelers meer gehaald kunnen worden. Zo kunnen voetballers die transfervrij zijn nog opgepikt worden. Ook is het nog niet duidelijk of Ajax de gewenste huurling Kamaldeen Sulemana van Southampton op tijd heeft aangemeld.

Ook internationaal record

Het internationale record werd deze zomer dus ook verbroken. Volgens de FIFA wisselden wereldwijd bijna 11.000 spelers van club. Vorige zomer wisselden 10.125 spelers van club.