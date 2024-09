Geduld Washington raakt op: 'Laatste kans voor een bestand in Gaza'

De Amerikaanse regering werkt aan een laatste, definitief voorstel voor een bestand in Gaza. De strijdende partijen moeten dan zeggen of ze akkoord gaan. Langer doorpraten lijkt voor de VS geen optie meer.

Volgens president Biden is het voorstel bijna klaar. Toen hem gevraagd werd of deze deal wel kans maakt, zei hij: "Er is altijd hoop".

De noodzaak voor een bestand werd opnieuw duidelijk nadat zaterdag zes gedode gijzelaars werden gevonden in een tunnel onder Rafah. Ze zijn volgens Israël van dichtbij doodgeschoten. Voor veel Israëliërs dringt de tijd om de overgebleven gijzelaars levend uit Gaza te krijgen. Al is een ander deel van de bevolking tegen iedere concessie aan Hamas, ook als dat ten koste gaat van de gijzelaars.

Take it or leave it

Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van Biden, sprak zondag met familieleden van de zeven nog levende gijzelaars met een Amerikaanse nationaliteit. Volgens nieuwssite Axios vertelde hij dat president Biden later deze week een ultiem voorstel wil voorleggen aan Hamas en Israël. De twee partijen zouden vervolgens een week de tijd krijgen om ja of nee te zeggen.

Als het aan de Amerikanen ligt is het nu take it or leave it. Als de twee partijen het niet accepteren zou dat het einde kunnen betekenen van de onderhandelingen onder leiding van Amerika, zegt een anonieme hoge Amerikaanse functionaris tegen The Washington Post: "Je moet er op een gegeven moment een punt achter zetten."

Het lijkt een verandering van de Amerikaanse aanpak. "Het is in ieder geval de eerste keer dat ze het zo sterk zeggen", zegt Erwin van Veen, Midden-Oosten-analist van Instituut Clingendael. "Het zal alleen niet helpen, behalve als ze meer druk zetten op de strijdende partijen, en in het geval van Amerika is dat met name Israël. Maar tot nu toe hebben ze geen enkele bereidheid getoond om dat te doen."

33 gijzelaars

De onderhandelingen vorige week in Caïro gingen vooral over de vraag welke gijzelaars zouden worden geruild tegen welke Palestijnse gevangenen, aldus een hoge functionaris tegen The Washington Post.

Er zouden nog 105 gijzelaars in Gaza worden vastgehouden. Het is onduidelijk hoeveel van hen nog leven. Israël houdt er rekening mee dat het er nog 71 kunnen zijn. Amerikaanse inlichtingendiensten denken daarentegen dat nog maar zo'n de 50 gijzelaars leven, schrijft The Wall Street Journal.

Volgens het huidige voorstel zou Hamas in de eerste fase 33 gijzelaars moeten vrijlaten. Dan gaat het om kinderen, vrouwen, mannen boven de 50 en vrouwelijke of zwaar gewonden militairen. Hamas zei onlangs dat ze nog minder dan twintig gijzelaars vasthouden die daaraan voldoen. Drie van de gijzelaars die dit weekend dood werden gevonden stonden op de lijst om te worden vrijgelaten.

President Biden vindt dat premier Netanyahu meer moet doen om de gijzelaars vrij te krijgen: