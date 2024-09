Filmend raadslid krijgt eerste boete op nieuwe ringweg Groningen

Een filmpje maken van de nieuwe ringweg: het kwam het Groningse raadslid Jacob van Gelder duur te staan. De politie betrapte hem op de avond van de opening met zijn telefoon achter het stuur en gaf hem een bekeuring. Daarmee heeft Van Gelder mogelijk de allereerste boete op de Ring Zuid te pakken.

Na bijna acht jaar werd de nieuwe ringweg bij Groningen zondagavond om 20.00 uur opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Reden voor Van Gelder, raadslid in de gemeente Tynaarlo, om eens een rondje te gaan rijden en meteen wat beelden te schieten voor zijn volgers.

Normaal gesproken gebruikt Van Gelder een dashcam als hij in de auto iets wil opnemen, zo zegt hij, maar die had hij nu niet bij de hand. Daarom filmde hij met zijn telefoon in de hand. "Ik weet ook wel dat het niet mag, maar ik dacht dat er om kwart voor elf niemand meer op de ringweg was die het zou volgen", zegt hij.

420 euro boete

Niets bleek minder waar. Op de video is te zien hoe hij wordt ingehaald door een politieauto en een stopteken krijgt. De agent die de bekeuring uitschrijft, zegt dat er sinds de opening meerdere klachten binnen waren gekomen van filmende automobilisten en dat ze daarom zijn gaan handhaven. De boete bedraagt 420 euro.

In de video is te zien dat Van Gelder beboet wordt: