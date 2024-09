Pechjaar vallende Van Aert compleet na exit in Vuelta, Roglic kan rode trui ruiken

Eerder op de middag was Van Aert ook al ten val gekomen, vlak na de start. Daarmee was er een voortijdig einde gekomen aan zijn vroege vluchtpoging. Toen kon hij nog verder en sloot hij bijtijds weer aan.

Nieuwe leiders

Van Aert had niet alleen de leiding in het puntenklassement, maar voerde ook het bergklassement aan. Kaden Groves (punten) en Jay Vine (berg) namen de kopposities van hem over.

Intussen was de kopgroep geslonken tot twaalf renners. Del Toro, die in dezelfde bocht als Van Aert ten val was gekomen, kon verder en keerde terug aan kop. Daarmee zaten er weer drie renners van UAE Team Emirates vooraan: Del Toro, Vine en Soler.