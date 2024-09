Politie handelde 'disproportioneel' tegen klimaatbetogers, oordeelt commissie

De klachtencommissie van de politie Den Haag heeft twee klachten van demonstranten van Extinction Rebellion over de volgens hen gewelddadige behandeling door agenten gegrond verklaard. De commissie oordeelt dat de behandeling "disproportioneel" en "niet behoorlijk" was.

Extinction Rebellion zegt dat dit de enige klachten van demonstranten zijn die via hen naar de klachtencommissie zijn gegaan. De NOS heeft de politie om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.

De klachten gingen over ingrijpen door de politie tijdens demonstraties op de A12 in september en oktober vorig jaar. Een klacht komt van een 73-jarige man die als EHBO'er mee was bij de blokkade, en niet wilde vertrekken. Hij zegt zich geen moment verzet te hebben tegen de aanhouding, maar wel zo hardhandig te zijn aangepakt dat hij vreesde dat zijn pols en schouders zouden breken.

Bokkenpootje

Agenten gebruikten bij hem het zogenoemde bokkenpootje, waarbij de pols pijnlijk ver wordt gebogen om de demonstranten te dwingen mee te werken. De andere klager kreeg te maken met zowel het bokkenpootje als een neusklem, waarbij de neus krachtig en pijnlijk omhoog wordt geduwd.

De klachtencommissie is met name kritisch over het standaard toepassen van de polsklem en roept de politie op daarmee terughoudend te zijn. Het inzetten van een bokkenpoot "mag geen automatisme worden". Het gelijktijdig inzetten van een polsklem en een neusklem acht de commissie disproportioneel.

De commissie schrijft ook dat het demonstranten niet mag worden verweten dat zij niet actief meewerken aan hun aanhouding.

'Meer pijnlijke politiemethodes'

Volgens Extinction Rebellion hebben veel meer betogers met de pijnlijke politiemethodes te maken gekregen, maar waren die niet allemaal bereid om de klachtenprocedure te doorlopen.

De organisatie zegt dat eerder dit jaar tijdens protesten meerdere demonstranten gewond zijn geraakt door hard ingrijpen door de politie. Dat had polsblessures en -breuken, gebroken ribben en een gebroken elleboog tot gevolg, schijft de actiegroep. Twee mensen hebben aangifte gedaan van mishandeling.

De organisatie roept burgemeester Van Zanen op te voorkomen dat de politie bij toekomstige acties disproportioneel optreedt.