Rolstoelbasketballers moeten het hoofd buigen voor Canada in kwartfinale

De Nederlandse rolstoelbasketballers zijn er op de Paralympische Spelen in Parijs niet in geslaagd om de halve finale te halen. In de kwartfinale was drievoudig paralympisch kampioen Canada te sterk: 79-67.

Nederland stond na de groepsfase op een derde plaats en kreeg Canada, de nummer twee van de andere poule, toebedeeld als tegenstander. Op voorhand geen reden om de handdoek in de ring te gooien, maar een geduchte tegenstander was het zeker.

De ploeg van bondscoach Cees van Rootselaar begon het eerste kwart goed en ging met een punt voorsprong het tweede kwart in. Daarna leken de Nederlandse basketballers het even kwijt en zette Canada het gas erop, vlak voor rust was het verschil opgelopen tot vijftien punten.

Puntje dichterbij

De Nederlandse mannen vochten voor wat ze waard waren en wisten in het derde kwart de score zo nu en dan terug te brengen naar een verschil van negen punten. Een kleiner verschil zat er in het derde kwart niet in. Aan het einde van het derde kwart had Nederland er slechts een puntje van af weten te snoepen.

De statistieken logen er bij Canada niet om, bijna zestig procent van de veldpogingen was raak. Tegenover 45 procent van Nederland. Ook bij de vrije worpen voerde Canada de boventoon: 88 om 58 procent.

In de serie 'Hoe moeilijk kan het zijn?' neemt NOS Sport de proef op de som bij het rolstoelbasketbal: