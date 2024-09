Vanavond op tv: Omtzigt over geboortecijfer • Asielplannen kabinet • Blokkade X Brazilië

Asielplannen kabinet

Mark Boumans, de nieuwe asielvoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), schuift vanavond aan in de studio. Boumans, tevens VVD'er en burgemeester in Doetinchem, volgt Rutger Groot Wassink (GroenLinks-wethouder Amsterdam) op, die geen heil zag in samenwerken met dit kabinet. Hoe verloopt het contact tussen Boumans en minister Faber van Asiel en Migratie?

Vrijdag kondigde Faber nog zonder overleg met gemeenten een noodmaatregel aan om asielzoekers uit Ter Apel te verspreiden over het land. Het vinden van opvangplekken voor Oekraïners gaat ondertussen steeds lastiger. Faber wees gemeenten vorige week in een brief op hun verantwoordelijkheid om meer opvangplaatsen te regelen. Tientallen gemeenten geven aan dat dit op korte termijn niet gaat lukken.