Vijf Britse kinderen opgepakt voor moord op 80-jarige man

Vijf kinderen tussen de 12 en 14 jaar zijn door de Britse politie opgepakt in Braunstone Town, een dorp in de buurt van de stad Leicester. Ze worden verdacht van de moord op een 80-jarige man in een park.

De man was daar zondagavond zijn hond aan het uitlaten en zou toen zijn aangevallen door het vijftal. De tieners waren verdwenen toen de hulpdiensten kwamen, maar werden later opgepakt. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar afgelopen nacht overleden.

Het is niet duidelijk waarom de tieners de man aanvielen. De politie doet onderzoek en vraagt ooggetuigen van de aanval zich te melden.