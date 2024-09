Russische wetenschapper die aan hypersonische wapens werkte veroordeeld

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"De veroordeling van Aleksandr Sjipljoek komt geenszins als een verrassing. De laatste jaren zijn al meerdere Russische wetenschappers met vergelijkbare specialismen gearresteerd of veroordeeld, allemaal wegens 'landverraad'.

Vaak gaat het om mensen met een al respectabele leeftijd, soms zelfs met ernstige ziekten onder de leden. Zoals Dmitri Kolker, die in 2022 in het ziekenhuis werd gearresteerd, hoewel hij een terminale kankerpatiënt was. Hij overleed kort daarop in zijn cel in Moskou.

Vorig jaar werd de toen 66-jarige natuurkundige Anatoli Goebanov veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf, omdat hij geheime informatie zou hebben verstrekt aan een Europees land. Zijn 72-jarige collega Valeri Goloebkin zit sinds 2021 in voorarrest en zou contacten hebben gehad met Nederland.

De rechtszaken tegen deze wetenschappers vinden vrijwel zonder uitzondering plaats achter gesloten deuren, waardoor er geen inzicht is in de tegen hen ingebrachte beschuldigingen of de aangevoerde bewijsvoering. Maar doorgaans opereerden deze wetenschappers in alle openheid en waren hun publicaties of toespraken op internationale conferenties volgens familie en collega's gebaseerd op vrij toegankelijke informatie."