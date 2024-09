Eerste bewoners azc in voormalig hotel Albergen deze maand verwacht

De eerste bewoners kunnen vanaf 17 september terecht in het nieuwe asielzoekerscentrum in Albergen. Naar verwachting zullen er in de eerste week zo'n veertig tot vijftig mensen intrekken, zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Een week later volgen nog eens ongeveer vijftig mensen. In totaal kunnen 150 mensen op de locatie terecht.

De eerste bewoners zijn mensen met een verblijfsvergunning die zijn gekoppeld aan de gemeente Tubbergen, waar Albergen deel van uitmaakt. Het gaat waarschijnlijk voor het merendeel om Syriërs. Ook worden er mensen opgevangen die nog in de asielprocedure zitten.

In 2022 werd het voormalig hotel door het COA gekocht en aangewezen als locatie voor een nieuw asielzoekerscentrum. Het was voor het eerst dat het kabinet een gemeente wilde dwingen om een azc te realiseren. Aanvankelijk deed de gemeente hierover verrast. Later bleek uit onderzoek van RTV Oost dat de gemeente op de hoogte was dat de 'dwang-optie' op tafel lag.

Verzet

De komst van het azc leidde tot grote onrust in de gemeente. In de zomer van dat jaar werd brand gesticht bij het hotel en bewoners demonstreerden meermaals tegen de komst. Ook was er een kort geding over de verkoop van het hotel. Het COA had dit aangespannen tegen de eigenaar, omdat die onder de verkoop uit probeerde te komen.

Een 49-jarige inwoner van Albergen bedreigde de burgemeester van Tubbergen en werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, schrijft RTV Oost.

De gemeente en het COA roepen mensen op protestposters en -borden weg te halen voordat de eerste bewoners hun intrek nemen. Ze zeggen begrip te hebben voor mensen die tegen het azc zijn: "Maar voor de bewoners van het azc, gevlucht voor oorlog en geweld, is het niet prettig om op deze manier verwelkomd te worden."

De brandweer moet nog groen licht geven voor alle brand- en veiligheidsvoorschriften van de locatie. Zo'n vijfentwintig vrijwilligers uit Albergen en omgeving hebben zich gemeld om activiteiten met de azc-bewoners te ondernemen.