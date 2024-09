Zakelijke post gaat er niet een maar twee dagen over doen

PostNL gaat vanaf volgend jaar de post van zakelijke klanten binnen twee dagen bezorgen. Nu moet dat binnen 24 uur, maar het postbedrijf acht dat niet meer haalbaar. Er komt wel een mogelijkheid voor bedrijven om de post tegen betaling alsnog binnen één dag te laten bezorgen.

PostNL nam zich de maatregel vorig jaar al voor, die zou nodig zijn om een en ander betaalbaar te houden. Doordat er minder post gestuurd en dus bezorgd wordt en daarbij het loon van de medewerkers toeneemt, zag PostNL zijn marges dalen.

Op termijn wil het bedrijf ook de bezorging van normale brievenpost eerst naar twee, en later naar drie dagen tillen. Maar daar is een aanpassing van de postwet voor nodig, dus daar blijft "binnen één dag, vijf dagen per week" gelden.

Los van deze maatregel heeft PostNL bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers ook om een bijdrage van de overheid gevraagd omdat het aantal brieven terugloopt. Afgelopen juli werd de postzegel ook 5 cent duurder, en kwam daarmee uit op 1,14 euro per zegel.

Er wordt momenteel door de ACM onderzoek gedaan naar de postmarkt. Pas als dat is afgerond, gepland voor begin 2025, is de verwachting dat er een besluit valt over extra geld.