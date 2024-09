De Groot en Van Koot naar halve finales, Vink finalist Paralympische Spelen Parijs

Diede de Groot en Aniek van Koot hebben de halve finales bereikt van de Paralympische Spelen van Parijs. Beide Nederlandse rolstoeltennissters versloegen in de kwartfinales hun opponent in twee sets. Niels Vink mag zich na een eenvoudige tweesetter finalist noemen.

De 27-jarige De Groot, die als topfavoriet geldt voor de paralympische titel, begon ijzersterk aan de wedstrijd tegen de Chinese Guo Luoyao. Ze liep uit naar een 4-0 voorsprong en kon winst in de eerste set al ruiken, maar Guo knokte zich knap terug.

Er moest een tiebreak aan te pas komen om de eerste set te beslissen. Daarin was De Groot met 6-3 te sterk en trok de Nederlandse de wedstrijd naar zich toe.

Ook in de tweede set begon De Groot, de regerend paralympisch kampioen, sterk en pakte ze de eerste twee games. Maar ook dit keer trok Guo de stand weer gelijk. De Groot liet het dit keer echter niet tot een tiebreak komen en sleepte de set uiteindelijk alsnog vrij eenvoudig met 6-3 binnen.

Aniek van Koot gunde haar Chinese tegenstandster Li Xiaohui in de eerste set slechts één game. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar plaatste Van Koot op 6-5 de beslissende break. De Groot en Van Koot ontlopen elkaar in de halve finales, waardoor een Nederlandse finale dus mogelijk is in Parijs.

Vink finalist

Vink, die drie jaar geleden in Tokio paralympisch brons won, was binnen een uur klaar met zijn halvefinalepartij. Hij versloeg de Turk Ahmet Kaplan met 6-1, 6-1.

De 21-jarige Nederlander, die in zijn jonge carrière al twee keer Roland Garros, twee keer Wimbledon en één keer de US Open won, treft in de finale de winnaar van het duel tussen landgenoot Sam Schröder en de Israëliër Guy Sasson. De finale wordt donderdag gespeeld.