Pijn van gemiste bekerfinale maakt jubilerend Utrecht ambitieuzer dan ooit

Het vijftigjarig bestaan van FC Utrecht wordt gevierd met een talkshow in stadion Galgenwaard. Het had ongetwijfeld een groter feest moeten worden, maar de uitbraak van het coronavirus laat het niet toe.

"Laten we hopen dat-ie niet in het grachie is gevallen", grapt FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren, wanneer er ongemakkelijk lang gewacht moet worden op een verbinding met een verslaggever in de Utrechtse binnenstad. Aan tafel wordt er smakelijk om gelachen.

Maar ook Mihai Nesu komt voorbij. De Roemeen liep in 2011 in Utrecht een dwarslaesie op na een ongelukkige botsing op de training. Vanuit zijn rolstoel feliciteert hij de club en in het speciaal Van Seumeren, die daardoor zichtbaar ontroerd raakt.

Dat doen bijvoorbeeld ook de vrouw en zoon van de in 2005 plots overleden oud-speler David di Tommaso, naar wie in Utrecht de prijs voor Speler van het Jaar (die werd toegekend aan Gyrano Kerk) is vernoemd.

"Wat mij het meest trots maakt, is dat de club mensen al vijftig jaar bindt", vertelt Van Seumeren als de talkshow is afgelopen. "Nog veel meer dan men in politiek Den Haag ziet. Voetbal is een volkscultuur. Wat vroeger de kerk was, is nu de voetbalclub."

De twee woorden die woensdagmiddag het meest vallen in Utrecht: ongeloof en ambitie. Ongeloof om de niet gespeelde bekerfinale van dit seizoen tegen Feyenoord. En ambitie, omdat de club snode plannen heeft.

Aanval op topdrie

"Zeker met de selectie en staf die we nu hebben, willen we dit jaar de topdrie gaan aanvallen", zegt Van Seumeren vol vertrouwen. "We wonnen afgelopen seizoen al van PSV en van Ajax. En als we ons nog kunnen versterken, zullen we het zeker niet laten."