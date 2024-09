Oekraïne: meer dan 50 doden door Russische raketaanval

President Zelensky herhaalde zijn oproep voor meer luchtverdedigingssystemen, waarvan de levering niet op gang lijkt te komen. "We blijven tegen iedereen die de macht heeft om deze terreur te stoppen vertellen dat luchtverdedigingssystemen en raketten nodig zijn in Oekraïne, niet ergens in een opslagplaats."

Ook riep hij opnieuw op om toestemming te krijgen van westerse bondgenoten om langeafstandsraketten in te zetten voor doelen in Rusland, waarvandaan Rusland aanvallen uitvoert op Oekraïne. "Deze aanvallen over lange afstand kunnen ons beschermen tegen Russische terreur. Ze zijn nu nodig. Helaas betekent elke dag uitstel verlies van mensenlevens."