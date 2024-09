Grote stroomstoring in Europoort na ruim twee uur opgelost

"Het 150.000 volt hoogspanningsstation Europoort is spanningsloos geraakt", legde een TenneT-woordvoerder vanochtend uit. Volgens haar zat het hele bedrijventerrein Europoort zonder stroom. TenneT zei dat er wel vaker een storing is in het hoogspanningsstation, "maar dat het helemaal spanningsloos is, gebeurt niet vaak."

Vanwege de storing moesten bedrijven affakkelen. Bij affakkelen worden op een veilige manier overtollige gassen verbrand. Daarbij waren grote vlammen en rookwolken te zien. "De impact daarvan op het milieu is laag", zei Milieudienst Rijnmond.

Ook in Hoek van Holland, Brielle en Oostvoorne viel de stroom uit. De stroomstoring had geen impact op scheepvaart, meldde een woordvoerder van de Rotterdamse haven.