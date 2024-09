Van Gansewinkel en Alkemade als topfavoriet naar paralympische finale 200 meter

Para-atleten Marlène van Gansewinkel en Kimberly Alkemade hebben in Parijs overtuigend de finale bereikt op de 200 meter in de klasse T64. Titelverdedigster Van Gansewinkel, die eerder deze Spelen al zilver veroverde bij het verspringen, won haar serie in 26,36.

Alkemade, die met 25,29 wereldrecordhoudster is, was ook de snelste in haar serie (26,31). In beide series gaf de nummer twee ruim een seconde toe.

De finale is vanavond om 19.53 uur en is live te zien op de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.