Stroom uitgevallen in Hoek van Holland, Brielle, Oostvoorne en Europoort

In het westelijke deel van het Rijnmondgebied is de stroom uitgevallen. Het gaat om Hoek van Holland, Brielle, Oostvoorne en Europoort. "De gevolgen hiervan worden in kaart gebracht", meldt de veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat over de oorzaak en de impact van de stroomstoring nog niets bekend is. Een woordvoerder van de Rotterdamse haven zegt nog niet veel informatie te hebben. Er wordt onderzocht wat de gevolgen zijn.

Een woordvoerder van netbeheerder Stedin meldt dat er een ruw eerste beeld is van de storing. "Ruim 11.000 klanten zitten zonder stroom", zegt hij. "Daar zitten ook klanten tussen als BP en Exxon." Stedin weet nog niet wat de oorzaak is van de storing. "We zijn aan het onderzoeken wat er precies is gebeurd."

Op de site van Stedin worden ook al verschillende storingen gemeld in het gebied, is te zien op de site.

De beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT, meldt dat het nog niet duidelijk is waardoor de storing komt: