James Darren, tieneridool die hielp surfcultuur te lanceren met 'Gidget', overleden

De film was een groot succes. Op het moment dat de babyboomgeneratie net aan zijn tienerjaren begon, droomden bioscoopbezoekers ervan om dagenlang zonder verplichtingen te lummelen in het zonnige Californië. Om daarbij naar schaars geklede acteurs met zongeblond haar en een gebruind lichaam te kunnen kijken zal ongetwijfeld hebben geholpen.

Uiteraard werden in de film wel de Amerikaanse zedennormen in acht genomen. Columbia noemde Gidget graag Amerika's reactie op Brigitte (Bardot), maar dan wel kuiser. De Franse filmster, bekend van haar bikini-shoot in Cannes, was toch vooral bedoeld "voor net iets oudere mannen", waarschuwde de trailer.

Elementen uit de film als snelle sportauto's, luau-feestjes en woorden als kahuna sijpelden door in de Amerikaanse tienercultuur. Malibu, toen nog een slaperig voorstadje van LA, werd een surf-Mekka. Andere strandfilms liftten mee op het succes en de Beach Boys vonden bij hun oprichting twee jaar later een publiek dat klaar was voor hun surfing USA-nummers.

Voor Darren vertaalde zich dat in rollen in twee Gidget-sequels, met andere tegenspeelsters. Ook had hij dankzij een liedje uit de film twee bescheiden hitjes in de VS. Aan de tv-serie Gidget, die de doorbraak betekende van actrice Sally Field, werkte hij niet meer mee.

Carrièreswitch

Darren ging door met acteren in onder meer The Guns of Navarone en gastrollen in tv-series als The Love Boat, Hawaii Five-O en Fantasy Island. Een terugkerende rol in de politieserie T.J. Hooker met William Shatner leidde tot een carrière achter de schermen toen hij vroeg of hij eens een aflevering mocht regisseren.

"Ik kreeg daarna meerdere aanbiedingen en uiteindelijk waren het er zoveel dat ik het acteren en zingen opgaf", beschreef Darren de ontwikkeling. In de jaren 80 regisseerde hij zo afleveringen van The A-Team, Walker, Texas Ranger, Melrose Place en Beverly Hills 90210.

Darren overleed in zijn slaap in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij stond op de wachtlijst voor een hartoperatie maar was eigenlijk al te zwak voor de ingreep, laat zijn zoon Jim Moret weten.

"Ik bleef erin geloven dat hij het zou redden", zegt Moret in het overlijdensbericht. "Want hij was zo cool. Hij was altijd cool."