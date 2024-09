Boete van privacywaakhond voor verzamelaar van miljarden foto's van gezichten

Boete niet betalen

AP meldt dat Clearview geen juridisch bezwaar heeft gemaakt tegen de boete en dus ook niet hiertegen in beroep kan gaan. "Clearview heeft niet meegewerkt aan het onderzoek, en heeft nooit gereageerd."

"Maar de kans dat Clearview de boete niet betaalt, is levensgroot," vervolgt een AP-woordvoerder. "En dat is onacceptabel. Zo'n bedrijf mag niet straffeloos doorgaan met het schenden van rechten van Nederlanders en andere Europeanen."

Eerder kreeg het Amerikaanse bedrijf in andere landen zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Oostenrijk al boetes. "Clearview heeft de boete aan de Franse autoriteit ook nooit betaald. Dat is wel echt een groot probleem."

De AP wil daarom ook onderzoeken of de leiding van het bedrijf persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de overtredingen.

Op-een-na-hoogste boete

In Nederland kwam het bedrijf al vaker negatief in het nieuws. Zo lekte in 2020 een klantenlijst van het bedrijf uit waaruit bleek dat Nederlandse politie en andere overheidsinstellingen ook gebruik hebben gemaakt van de software. Clearview zegt zelf alleen diensten te leveren aan bedrijven buiten de Europese Unie.

Het is de een-na-hoogste boete die de AP ooit heeft opgelegd, en deze boete volgt precies een week na de hoogste boete. Die ging naar Uber, omdat het taxibedrijf gegevens van Europese taxichauffeurs doorgaf aan de Verenigde Staten zonder zich aan de privacyregels te houden.