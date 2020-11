Tottenham en Mourinho sluipen steeds verder Premier League-top binnen

Relatief geruisloos heeft José Mourinho - in ieder geval voor even - met Tottenham Hotspur de koppositie in de Premier League ingenomen. Bij West Bromwich Albion werd met 1-0 gewonnen.

Harry Kane maakte twee minuten voor tijd het bevrijdende doelpunt. Het is al de derde nipte, late overwinning op rij voor de Spurs in de Engelse competitie.