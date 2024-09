Kinderen en ouders doodgereden door schoolbus in China

In China zijn zeker elf doden gevallen toen een schoolbus een groep mensen langs de kant van de weg raakte. Dat meldt de lokale politie op sociale media.

Volgens de politie raakte de buschauffeur de macht over het stuur kwijt bij een school in de stad Tai'an. Ouders en kinderen die langs de kant van de weg stonden, werden geraakt.

Zes ouders en vijf leerlingen van de school in de noordoostelijke provincie Shandong kwamen om het leven. Dertien anderen raakten gewond. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.