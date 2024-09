PSV winnaar van de transferzomer? 'Kampioen kan ook leeggekocht worden'

"Er komt altijd wel wat voorbij, maar zowel voor PSV als voor de jongens was het niet zo interessant dat er meer mogelijk was", zei Brands.

Bij Boscagli en Benítez lag het anders. "Uiteindelijk hebben we een goed gesprek gehad met die jongens", aldus Brands. "De aanbiedingen waren van zo'n niveau dat het onrealistisch was. Dat maak je duidelijk en dan zie je even teleurstelling."

De onvervulde vertrekwens van Boscagli en Benítez, een snel weer afgebroken staking zelfs van Teze. De transferperikelen bij PSV waren voelbaar in de kleedkamer. De Jong maakte er weleens grapjes over, maar soms was het serieus.

'Mensen beseffen niet hoe close we met elkaar zijn'

"Iedereen heeft een droom en ambitie", zei de spits. "Als het dan moeilijk wordt, doet dat iets met je. Dat snap ik helemaal. Uiteindelijk moet ik Olivier en Walter complimenten geven dat ze keihard zijn blijven werken voor PSV."

De Jong heeft zijn buitenlandse avontuurtjes wel gehad, bij Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla en FC Barcelona. "Zelf heb ik ook die stappen gezet", zegt De Jong. "Ik zal nooit tegen iemand anders zeggen dat hij dat niet moet doen."

Johan Bakayoko wil niet van onrust in de kleedkamer spreken: "Mensen beseffen niet hoe close we met elkaar zijn. We kunnen heel open tegen elkaar zijn en zeggen wat we willen. Dat maakt het makkelijk. We maken weer plezier."