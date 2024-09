Swiatek dendert door naar kwartfinales US Open en treft Amerikaanse Pegula

Iga Swiatek is met groot gemak doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. De Poolse nummer één van de wereld gaf ook Ljoedmila Samsonova, de mondiale nummer zestien, geen kans: 6-4, 6-1.

Swiatek, die in New York nog geen set verspeelde, serveerde uitstekend tegen de Russin, die in hun drie eerdere duels geen set had gewonnen. De Poolse verloor maar vier punten op haar eerste opslag en kreeg geen enkel breekpunt tegen.

Samsonova kon in de eerste set nog wel enige tijd mee en kwam met een lovegame op 4-4. Negen punten later had Swiatek de set echter op zak en vervolgens kon de Russin de nummer een van de wereld niet meer bijbenen.

Volgende horde: Pegula

Swiatek treft hierna Jessica Pegula, die haar grote vorm op het Amerikaanse hardcourt voortzet. Ze haalde voor de tweede keer de laatste acht door Diana Sjnaider te verslaan: 6-4, 6-2.

Ook de Tsjechische Karolína Muchová en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia plaatsten zich vannacht voor de kwartfinales van de US Open.