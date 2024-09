Wekdienst: 3/9: Paus in Indonesië • Eerste vragenuur na reces

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

De paus start zijn 'marathonreis' door Azië en Oceanië vandaag in Indonesië. De 87-jarige paus vliegt in elf dagen naar vier landen, met veel tijdsverschillen en tropische temperaturen.

Op de Paralympische Spelen komen Nederlanders in actie bij onder meer atletiek (Kimberly Alkemade, Marlène van Gansewinkel en Zara Temmink) en het rolstoelbasketbal (kwartfinale mannen). Ook zijn er meerdere zwemfinales. Vrijwel alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv.

De Tweede Kamer komt samen voor het eerste vragenuurtje na het reces. Start: 14.00 uur.

Wat heb je gemist?

Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben de Duitse minister Lemke van Milieu opgeroepen om "grenzen te stellen aan de lozing" van PFAS in de Rijn. Drinkwaterbedrijven zijn voor hun productie afhankelijk van water uit de Rijn. Volgens het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven RIWA-Rijn voldoet Duitsland met de lozingen niet aan de afspraken over waterkwaliteit die nationaal en in Europees verband per wet zijn gemaakt.

In een brief wordt Duitsland erop gewezen dat het, net als Nederland, werkt aan een totaalverbod op PFAS op Europees niveau. RIWA-Rijn zegt nu dat de Duitse regering daarom, nog voor zo'n verbod van kracht is, actie zou moeten ondernemen tegen bedrijven die lozen in de Rijn.

Ander nieuws uit de nacht:

'Zo'n 12.500 bedrijven gered door coronasteun': Het aantal is een schatting, omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld hoe de economie zich had ontwikkeld zonder overheidssteun. Nederland telt zo'n 430.000 bedrijven, zzp'ers uitgezonderd.

Negen aanhoudingen in drugsonderzoek, jongste verdachte 16 jaar: Zij worden verdacht van de handel in en vervaardiging van xtc-pillen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Arrestatiebevel tegen Venezolaanse oppositieleider González na omstreden verkiezingsuitslag: Hij wordt beschuldigd van opruiing, samenzwering, het vervalsen van documenten en het toe-eigenen van bevoegdheden. Het arrestatiebevel komt een paar weken na de claim van González dat niet zittend president Maduro, maar hijzelf de winnaar is van de presidentsverkiezingen eind juli.

En dan nog even dit:

In het zuiden en oosten van het land heeft de regen gisteren tot overlast geleid. Op verschillende plekken liepen straten onder water. In Kerkrade werden zandzakken neergelegd: