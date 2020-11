Vrouwen PSV nemen afstand van ADO dankzij late treffer Brugts

In de Vrouwen Eredivisie heeft PSV een krappe zege geboekt op ADO Den Haag. In een duel dat doelpuntloos leek te eindigen won PSV dankzij een treffer in blessuretijd van Esmee Brugts.

Bij PSV keerde keeper Sari van Veenendaal na enkele weken afwezigheid terug. Meermaals hield ze haar ploeg op de been, want hoewel de meeste kansen voor PSV waren, kreeg ook ADO mogelijkheden op de openingstreffer.

Niet lang na rust verrichtte ze twee belangrijke reddingen. De grootste kansen waren echter voor PSV, dat via Jeslynn Kuijpers, Naomi Pattiwael en Aniek Nouwen de paal of de lat raakte.

Dankzij het doelpunt van Brugts en de overwinning loopt PSV weer in op Ajax, dat drie punten meer heeft na zes speelrondes.