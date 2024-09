Waterbedrijven roepen Duitsland op om PFAS-lozingen in Rijn aan te pakken

Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben de Duitse minister Lemke van Milieu opgeroepen om "grenzen te stellen aan de lozing" van PFAS in de Rijn. Drinkwaterbedrijven zijn voor hun productie afhankelijk van water uit de Rijn.

"Nederlandse burgers en bedrijven hebben de komende jaren een groeiende behoefte aan schoon drinkwater, maar het produceren daarvan wordt steeds kostbaarder door industriële lozingen in Duitsland", zo schrijft het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven RIWA-Rijn in een brief aan de minister.

Volgens de organisatie voldoet Duitsland met de lozingen niet aan de afspraken over waterkwaliteit die nationaal en in Europees verband per wet zijn gemaakt.

Totaalverbod

In de brief wordt Duitsland erop gewezen dat het samen met Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden werkt aan een Europees totaalverbod op PFAS. "De Duitse overheid is van mening dat PFAS-verbindingen zo schadelijk zijn dat zij in heel Europa verboden moeten worden, dat is een standpunt dat we van harte toejuichen", stelt directeur Gerard Stroomberg van RIWA-Rijn.

Op dit moment gebeurt in Duitsland echter nauwelijks iets om lozingen tegen te gaan, stelt het samenwerkingsverband. De Duitse regering zou daarom, nog voor zo'n verbod van kracht is, actie moeten ondernemen tegen bedrijven die lozen in de Rijn.

Volgens RIWA-Rijn lukt het Duitsland vooralsnog niet om duidelijke grenswaarden voor hoeveelheden PFAS vast te stellen, omdat nog niet duidelijk is wat de "best beschikbare techniek" is voor het zuiveren van PFAS uit industrieel afvalwater.

Dat noemen de waterbedrijven "een verkeerde gang van zaken". Zij stellen dat als er harde grenzen worden gesteld, dat het de industrie zal "aanzetten om sneller betere zuiveringstechnieken of eventueel alternatieven voor PFAS-verbindingen te ontwikkelen".

PFAS is een verzamelnaam voor zo'n vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu. PFAS wordt bijvoorbeeld gebruikt in de antiaanbaklaag in pannen en om regenkleding waterdicht te maken.