Parijs vandaag: dressuuramazones in actie en kwartfinale rolstoelbasketballers

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 6.

Het bal wordt vandaag geopend door dressuuramazone Rixt van der Horst. In de tuinen van het paleis van Versailles zal zij om 09.27 uur met haar paard Royal Fonq een greep doen naar de medailles bij de dressuur in de categorie Grade III.

Daarna schakelen we al snel over naar de zwem- en atletiekseries. In de ochtend staan de kwalificaties op het programma en hopen de Nederlandse zwemmers en atleten ook 's avonds weer op te mogen treden voor de finales. Het zwemmen en het atletiek is vanaf ongeveer 10.30 uur te volgen op de livestreams op NOS.nl en in de NOS-app.

Roland Garros

Ook op de banen van Roland Garros is het weer een druk bezette dag voor de Nederlanders. Na het middaguur gaat op het gravel het paralympische rolstoeltennistoernooi weer verder. Zo komen de duo's Spaargaren/Ter Hofte en Egberink/Scheffers in actie in de kwartfinales van het dubbelspel.

Sam Schröder en Niels Vink staan allebei in de halve finales van de quads in het enkelspel. De twee tennissers doen ook als duo mee in het dubbelspel en staan woensdag in de finale.

Diede de Groot en Aniek van Koot komen ook vandaag weer in actie, zowel in het enkelspel (kwartfinales) als samen in het dubbelspel (halve finales).

Rolstoelbasketbal

De rolstoelbasketballers kunnen zich op gaan maken voor een spannende wedstrijd tegen Canada. In de Bercy Arena in Parijs begint om 16.00 uur de kwartfinale. Canada won de laatste groepswedstrijd overtuigend van Duitsland en werd daarmee tweede in de groep.

En dat terwijl Nederland in de laatste groepswedstrijd een nederlaag moest incasseren tegen de grote favoriet: de Verenigde Staten (34-60). Wie houdt het hoofd koel en stoomt door naar de halve finales?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO 1 en is te volgen via deze livestream. Het commentaar is van Ronald van Dam en voormalig rolstoelbasketballer Marc van de Kuilen.