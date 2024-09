Negen aanhoudingen in drugsonderzoek, jongste verdachte 16 jaar

De politie heeft negen verdachten aangehouden in een groot drugsonderzoek. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 16 en 63 jaar uit Zwijndrecht, Barendrecht en Dordrecht. Zij worden verdacht van de handel in en vervaardiging van xtc-pillen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Op vijftien verschillende plekken in de drie steden plus Ridderkerk en Hellevoetsluis zijn woningen en opslagruimten doorzocht. Daarbij werd een vuurwapen aangetroffen, ongeveer 70.000 euro aan cash, een geldtelmachine, een grote hoeveelheid xtc-pillen en materiaal om drugs te vervaardigen. Verder zijn telefoons en negen auto's in beslag genomen.

Verborgen ruimtes

Bij de doorzoekingen zijn twee speurhonden ingezet. Ook gingen specialisten op zoek naar verborgen ruimtes. In een ruimte werd een kluis aangetroffen. De inbeslaggenomen auto's worden nog onderzocht op verborgen ruimtes.

Het onderzoek werd aan het begin van het jaar opgestart. "Al snel kwam de verdenking dat de verdachten niet alleen xtc-pillen verhandelden, maar ze ook daadwerkelijk zelf maakten", zo meldt de politie.