'Zo'n 12.500 bedrijven gered door coronasteun'

Met name horeca, winkels en kappers maakten gebruik van de steunmaatregelen, zegt Igor Dzambo, die bij het onderzoek betrokken was. Hij noemt 12.500 een groot aantal. "Op het moment dat de coronasteun er niet was geweest, dan was de werkloosheid verder opgelopen en had de economie een flinke deuk gehad met meer faillissementen."

Ter vergelijking: in 2008, rond de kredietcrisis, ontvingen bedrijven geen overheidssteun. Erna lag het aantal faillissementen op iets meer dan 2000 per kwartaal, veel meer dan de ongeveer 500 in 2021 en 2022. De economen spreken daarom van een succesvolle overheidsinterventie, maar die kwam wel met een prijs.

"Veel bedrijven die toch al op omvallen stonden, werden afhankelijk van de steun. Zij hebben hun faillissement weten uit te stellen, waardoor zij arbeid en kapitaal wisten vast te houden. Maar dat zit gezonde bedrijven in de weg", zegt Dzambo.

Ook Centraal Planbureau constateerde dat de maatregelen werkloosheid hebben voorkomen, maar dat de steun te breed en te lang is doorgezet.

Sinds 2022 stijgt het aantal bedrijfsfaillissementen weer. Het aantal is de afgelopen zes kwartalen opgelopen, maar is met zo'n 1100 per kwartaal nog steeds relatief laag.