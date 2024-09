Rolstoelbasketbalsters stomen als groepswinnaar door naar kwartfinales in Parijs

Woensdag staan die kwartfinales van het rolstoelbasketbal bij de vrouwen op het programma. Hoe laat Nederland moet spelen is nog niet bekend, wel tegen wie. In de kwartfinales wacht de nummer vier van de andere poule en dat is Spanje geworden.

Kwartfinale voor de Nederlandse mannen

De mannen zijn in het paralympisch toernooi derde geworden in de groep en spelen daarom morgen in de kwartfinales tegen Canada, de nummer twee van de andere groep. Die kwartfinale wordt morgen om 16.00 uur in de Bercy Arena in Parijs gespeeld en is live te volgen bij de NOS. Zowel via NPO 1 als op de livestream op NOS.nl en in de NOS-app zie je de wedstrijd.