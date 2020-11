Mir boekt eerste MotoGP-zege, Bendsneyder veertiende in Moto2

Joan Mir heeft zijn eerste zege in de MotoGP-klasse geboekt. De Spanjaard deed dat op zijn Suzuki in de Grand Prix van Europa in Valencia. Álex Rins, ploeg- en landgenoot van Mir eindigde als tweede.

Mir, die nog nooit eerder een race won in de MotoGP, maar dankzij meerdere podiumplekken de leider is in de WK-stand, verstevigde die leidende positie flink met zijn zege. Fabio Quartrararo, de nummer twee, ging in de eerste ronde onderuit en scoorde maar twee punten.

Pol Espargaró was op zijn KTM van poleposition vertrokken, maar werd al snel gepasseerd door zijn twee landgenoten. Rins reed lange tijd vooraan, maar Mir, die in de Moto3-klasse wel elf races op zijn naam had gewonnen, haalde hem in de zestiende van 27 ronde in en reed onbedreigd naar zijn eerste zege in de koningsklasse.

Bendsneyder sterk

Moto2-rijder Bo Bendsneyder, waarvan eerder op de dag bekend werd dat hij voor volgend seizoen op zoek moet naar een nieuw team, zette een van zijn beste seizoensprestaties neer.

De Rotterdammer, die in de openingsrace in Qatar elfde werd, kwam in Valencia als veertiende over de streep en vergaarde daarmee twee WK-punten. De Italiaan Marco Bezzecchi won de race.

In de strijd om de titel nam de Italiaan Enea Bastianini met een vierde plaats de leiding in de WK-stand over van de Brit Sam Lowes, die uitviel in Valencia.