Sinner verslaat Paul en speelt in kwartfinales US Open tegen Medvedev

Jannik Sinner heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Italiaanse nummer vijf van de wereld won in drie sets van de Amerikaan Tommy Paul: 7-6 (3), 7-6 (5), 6-1.

In de kwartfinales treft Sinner een andere wereldtopper: Daniil Medvedev. Die Rus versloeg eerder op de avond Nuno Borges met 6-0, 6-1 en 6-3.

Sinner had het aanvankelijk moeilijk met Paul, die hem vroeg in de eerste set twee keer brak. Daarna nam Sinner, onlangs in opspraak door een dopingzaak, het heft in handen. In de tiebreak was hij veel sterker en na een spannende tweede set, was het verzet van Paul gebroken.

Sinner is de vierde speler die voor zijn 24ste verjaardag in één jaar op alle grandslamtoernooien in de kwartfinales staat. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Pete Sampras en Ivan Lendl gingen hem voor.

Medvedev wint ondanks brandalarm

In de spannende vierde game van het duel tussen Medvedev en Borges was er een curieus moment. De scheidsrechter legde de wedstrijd stil omdat het brandalarm af was gegaan in de ruimte waar de lijnentechnologie wordt bediend.