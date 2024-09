Medvedev ondanks brandalarm simpel naar kwartfinales en treft nu mogelijk Sinner

Daniil Medvedev heeft zich zonder al te veel problemen geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De oud-winnaar won van de Portugees Nuno Borges (ATP-34) met 6-0, 6-1 en 6-3.

Door de winst van de Russische nummer vijf van de wereld lijkt er een absolute kraker in de maak, hij treft namelijk de winnaar van de partij tussen Jannik Sinner (ATP-1) en Tommy Paul (ATP-14),

De wedstrijd van maandag werd nooit spannend, al kreeg de Portugees in zowel de eerste als de tweede set wel kansjes om de service van Medvedev te breken. Maar die breekpunten werden vakkundig weggewerkt of om zeep geholpen door de matig spelende Portugees.

Wedstrijd gestaakt

In de derde set had Borges een opleving, dat leverde hem zelfs een breek op in de derde game: 2-1.

In de spannende vierde game was er een curieus moment. De scheidsrechter legde de wedstrijd stil omdat het brandalarm af was gegaan in de ruimte waar de lijnentechnologie wordt bediend.

Dat betekende dat de spelers niet verder konden spelen. Ze moesten ruim zes minuten wachten op hun bankje. Daarna bleek alles weer in orde en werd de wedstrijd hervat. Medvedev brak de Portugees vervolgens direct terug: 2-2.

Daarna ging het hard en besliste de sterk spelende Rus de wedstrijd binnen twee uur.

Draper eenvoudig door

Jack Draper (ATP-25) plaatste zich ook zonder veel problemen voor de kwartfinales door de ongeplaatste Tsjech Tomas Machac in drie sets te verslaan: 6-3, 6-1, 6-2.