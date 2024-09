Israël tot op het bot verdeeld over deal met Hamas om gijzelaars vrij te krijgen

Wie de afgelopen dagen beelden van de volle straten in Tel Aviv heeft gezien, zou kunnen denken dat heel Israël de regering tot een deal met Hamas probeert te dwingen. In werkelijkheid is het land, net als de regering, tot op het bot verdeeld over het sluiten van zo'n overeenkomst.

Het nieuws over de ontdekking van de lichamen van zes gedode gijzelaars in Gaza ging afgelopen weekend als een schokgolf door de Israëlische bevolking. In Tel Aviv gingen gisteravond honderdduizenden demonstranten de straat op.

Vliegvelden en ziekenhuizen lagen stil en wegen werden geblokkeerd om de regering tot een deal te dwingen om de gijzelaars vrij te krijgen: