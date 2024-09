Omtzigt in lezing: taken terughalen uit Brussel en debat over geboortecijfers

Om de grote problemen van Nederland aan te pakken is het noodzakelijk dat het nieuwe kabinet taken terughaalt van de Europese Unie naar Den Haag. Dat vindt NSC-leider Pieter Omtzigt. "Essentieel is om de regie terug te halen uit Brussel", zei hij vanavond tijdens de HJ Schoo-lezing, die traditioneel wordt gehouden aan het begin van het parlementaire seizoen.

"Nederland mag de schroom van zich afschudden en taken terughalen. Ook mag, nee móet Nederland ervoor zorgen dat Brusselse regels bepaalde beleidskeuzes niet belemmeren. Want sommige van die regels staan het oplossen van onze grootste problemen in de weg", aldus Omtzigt.

Hij verwees naar andere EU-lidstaten, die ook uitzonderingsposities hebben bedongen binnen de unie. Daardoor kan Denemarken bijvoorbeeld een afwijkend asielbeleid voeren. Het nieuwe kabinet wil in Nederland desnoods een asielcrisis uitroepen, zodat ook ons land de Europese regels terzijde kan schuiven.

Een ander onderwerp waarbij Omtzigt vindt dat Nederland de regie moet terugnemen is de woningmarkt. Volgens hem legt de EU Nederlandse woningcorporaties beperkingen op. Om marktverstoring te voorkomen mogen ze woningen in een bepaalde prijsklasse niet bouwen. "Maar het is geen marktverstoring, het is sociale noodzaak dat er snel en veel van die woningen gebouwd worden."