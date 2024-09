Noodweer leidt tot overlast, water weggepompt in ziekenhuis Doetinchem

Hevige regen- en onweersbuien leiden in het zuiden en oosten van het land tot overlast. Op verschillende plekken in Noord-Brabant, Limburg en Overijssel zijn straten onder water gelopen en ook in Gelderland is er veel overlast. Bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is het rampenplan van kracht.

Het KNMI had eerder al voorspeld dat het vandaag flink tekeer kan gaan in het oosten van het land. Voor negen provincies geldt nog tot middernacht code geel vanwege zware regen- en onweersbuien. De buien trekken in noordelijke richting over het land.

Zandzakken voor ziekenhuis

Op beelden die op internet rondgaan, is te zien dat het water bij het Slingeland Ziekenhuis enkele centimeters hoog staat. Het rampenplan is in werking gesteld. Dit houdt in dat omliggende ziekenhuizen en ambulanceposten worden geïnformeerd over de situatie, aldus Omroep Gelderland.

De ingang van de spoedeisende hulp is met zandzakken afgezet en met een pomp wordt geprobeerd het water weg te halen. Medewerkers van het ziekenhuis proberen met dweilen en bezems te voorkomen dat het water verder naar binnen stroomt. Het zou gaan om slechts enkele centimeters water en de situatie is volgens het ziekenhuis onder controle.

Dit zijn beelden van de overlast: