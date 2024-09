Nederlandse estafetteploeg grijpt net naast goud bij 4x100 meter wisselslag

De Nederlandse estafetteploeg heeft op de Paralympische Spelen in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag. Na een daverende start waarin Nederland een flinke voorsprong wist op te bouwen, lukte het Australië in de laatste meters toch nog als eerste aan te tikken.

Australië greep het goud in een tijd van 4.27,08. Nederland, met Olivier van de Voort, Chantalle Zijderveld, Florianne Bultje en Thijs van Hofweegen, volgde in een tijd van 4.28.07. Sneller dan in de series, maar te langzaam voor het goud.

Het brons ging naar Spanje dat een tijd van 4.29,39 noteerde.

Flinke voorsprong

Het startsein was nog maar net gegaan of Van de Voort had al een flinke voorsprong te pakken. Hij tikte aan met een halve zwembandlengte afstand op de concurrentie. Zijderveld en Bultje konden die voorsprong goed vasthouden.

Australië zette bij de laatste wissel alles op alles waardoor Van Hofweegen het hoofd moest buigen voor Alexa Leary die een achterstand van zeven seconden goed wist te maken.

Wereldrecordhouder

Nederland ging als grote favoriet naar de finale. Als wereldrecordhouder (4.26,54) op dit onderdeel, dat voor het eerst op het paralympische programma stond, was een podiumplek al zo goed als zeker.

Eerder op de dag plaatste de estafetteploeg zich met overmacht voor de finale. In de series noteerde Nederland een tijd van 4.28,77. Toen nog zo'n vijf seconden sneller dan Australië, dat zich als snelste in de eerste serie wist te plaatsen voor de finale (4.33,32).

Bekijk hieronder hoe het goud door de vingers van de Nederlandse ploeg glipt: