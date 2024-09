Twee doden bij frontale botsing bij Deventer

Bij een ongeluk op een provinciale weg vlak bij Deventer zijn twee doden gevallen. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Een auto en vrachtwagen kwamen in botsing op de N348 in Schalkhaar, dat in de gemeente Deventer ligt. Op foto's is te zien dat de truck na het ongeluk gekanteld op de weg lag. De auto vloog in brand. Volgens RTV Oost waren de voertuigen frontaal op elkaar gebotst.

Beide dodelijke slachtoffers zaten in de auto. De vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. De weg blijft nog tot zeker 21.30 uur afgesloten voor onderzoek.