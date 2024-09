Geen tweede medaille De Jong: na paralympisch goud verspringen zesde plek op 100 meter

Joël de Jong heeft na zijn goud bij het verspringen ietwat teleurstellend geen paralympisch medaille gewonnen op de 100 meter sprint. In de categorie T63 finishte hij als zesde (12,20).

Het goud ging verrassend naar de 19-jarige Amerikaan Ezra Frech (12,06). Zilver was voor de Deen Daniel Wagner. Brons ging naar de Braziliaan Vinicius Goncalves Rodrigues.

Geen tweede paralympische medaille dus voor De Jong, die voor de tweede keer meedeed met de Paralympische Spelen.

De Jong, bij wie in 2007 zijn linkerbeen werd geamputeerd wegens botkanker, was als een van de favorieten op de 100 meter sprint (T63) naar Parijs gekomen. In 2023 veroverde hij de wereldtitel op de sprintafstand.

Maar in een sterke heat met de paralympisch recordhouder uit Zuid-Afrika Michael Mabote, de Duitser Leon Schaeffer en de Braziliaanse wereldrecordhouder Rodrigues kwam De Jong te kort.

Ook geen medaille Hendriks

Direct na de finale van De Jong liep Olivier Hendriks de finale van de 100 meter in de categorie T64.

Hendriks had zich als laatste geplaatst voor de paralympische finale en dus zou het winnen van een medaille een grote verrassing zijn geweest. Het lukte niet: Hendriks finishte als zevende.

In het sprintgeweld van de gouden Costa Ricaan Sherman Isidro Guity Guity (10,65), een paralympisch record, de zilveren Italiaan Maxcel Amo Manu (10,76) en bronzen Duitser Felix Streng (10,77) kon Hendriks (11,15) niet mee.

Het paralympische atletiektoernooi gaat dinsdagochtend verder met de heats van de 200 meter (T64) met Kimberly Alkemade en Marlène van Gansewinkel. Ook loopt Zara Temmink de series van de 100 meter (T64).