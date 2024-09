Game Mania vraagt faillissement aan, winkels vanaf morgen dicht

Game Mania heeft faillissement aangevraagd. De webshop van de game-verkoper blijft voorlopig nog in de lucht, maar de fysieke winkels - 18 in Nederland, 12 in België - zijn vanaf morgen dicht.

Afgelopen juni vroeg moederbedrijf Heroik uitstel van betaling aan, waarmee het drie maanden de tijd kreeg een koper te vinden. Dat is niet gelukt.

Op de website staat dat het bedrijf afwacht wat de rechtbank besluit over de faillissementsaanvraag. "Wij danken onze medewerkers voor hun inzet, onze klanten voor hun jarenlange loyaliteit, en onze handelspartners voor hun samenwerking."