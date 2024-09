Tweevoudig grandslamfinaliste Paolini struikelt over Tsjechische Muchová in New York

Jasmine Paolini is uitgeschakeld in de achtste finales op de US Open. De nummer vijf van de wereldranglijst, die op Roland Garros en Wimbledon nog de finale haalde, verloor in New York in twee sets van de Tsjechische Karolína Muchová: 3-6, 3-6.

Muchová staat op plek 52 van de WTA-ranglijst. Ze haalde vorig jaar de finale van Roland Garros en bereikte bij de US Open de halve finales. Daarna wierp een polsoperatie haar ver terug.

Na een goede start van Paolini speelde de Tsjechische ijzersterk en maakte ze bijna geen fouten meer. Dat resulteerde na iets minder dan een uur in een overwinning in twee sets.

Muchovát reft in de kwartfinales de winnares van de partij tussen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia en Caroline Wozniacki.