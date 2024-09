Feyenoord slaat toe op 'deadline day': Lotomba en Hwang naar De Kuip

Feyenoord heeft zich op de laatste dag van de Nederlandse transferperiode versterkt met twee spelers: de Zwitserse verdediger Jordan Lotomba en de Zuid-Koreaanse middenvelder Hwang In-beom.

De 25-jarige Lotomba komt over van de Franse club OGC Nice en tekent een contract voor drie seizoenen in Rotterdam. De Zwitser is de opvolger van Lutsharel Geertruida, die naar RB Leipzig vertrok.

Lotomba is achtvoudig international van Zwitserland en speelde in de afgelopen vier seizoenen 121 competitieduels in de Franse Ligue 1.

De verdediger staat niet bekend om zijn scorend vermogen: hij wist in zijn tijd in Nice twee keer het net te vinden in de competitie. In Frankrijk speelde Lotomba overigens voornamelijk als rechtsback.