Olympische ringen blijven op Eiffeltoren, of toch niet?

Correspondent Frank Renout:

"In de politiek hoef je geen vrienden te zijn om afspraken te maken, maar als je gezworen vijanden bent dan is samenwerken wel moeilijk. En burgemeester Anne Hidalgo en minister Rachida Dati zijn ware aartsrivalen.

Dati is namelijk niet alleen minister van Cultuur maar zit óók in de gemeenteraad van Parijs. En ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze in de hoofdstad het hoogste ambt ambieert: de post van burgemeester. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2020 werd Hidalgo eerste en Dati tweede.

Maar de strijd is nog niet gestreden: de volgende verkiezingen zijn in 2026. Een partijgenoot vergeleek Dati eens met een pitbull: als ze ergens haar tanden in heeft gezet laat ze niet meer los. Hidalgo liet op haar beurt weten 'al jaren geen woord meer te wisselen met Dati'."