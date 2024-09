Lange staande ovatie voor film Halina Reijn op festival Venetië: 'Best emotioneel'

"Onze relatie is dieper en gelaagder dan ik had durven dromen. Ik voel een diepe vriendschap en dat kan bijna niet anders als je zo'n relatie aangaat", zegt Reijn.

Kidman zegt dat zich ze door Reijn op haar gemak voelde op de set. "Ik wist dat ze me niet zou uitbuiten. Het voelde authentiek, beschermd en echt."

Gouden Leeuw naar Nederland?

Het filmfestival in Venetië duurt nog tot en met komende zaterdag. Dan wordt ook bekend of Babygirl een Gouden Leeuw in de wacht sleept, maar de concurrentie is hevig. In totaal zijn er 21 genomineerden, waaronder de film Maria, met in de hoofdrol Angelina Jolie en The Room Next Door, geregisseerd door Pedro Almodóvar, die eerder al meerdere Emmy- en Bafta-awards won.

"Prijzen zijn fantastisch, maar voor onze film is dit een beginpunt, beter had het niet kunnen gaan", zegt Reijn. "Of we nou winnen of niet, ik ben al dankbaar dat de film zo goed is gevallen."