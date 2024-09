Rugzak met 33 gestolen telefoons gevonden na dancefestival Mysteryland

Goed nieuws voor feestvierders van wie de telefoon is gestolen op dancefestival Mysteryland. Dankzij het speurwerk van een festivalganger zijn in totaal 33 mobieltjes teruggevonden, meldt de politie.

Een van de bestolen festivalgangers ontdekte dankzij de zoekfunctie 'Find my iPhone' dat haar telefoon in het Gelderse Vuren was beland. Ze besloot naar de aangegeven locatie toe te gaan en vond daar een rugzak met naast haar eigen telefoon nog eens 32 mobieltjes.

De vrouw schakelde de politie in, die de tas in beslag heeft genomen en de buit heeft onderzocht. De politie gaat ervan uit dat ook de andere telefoons op Mysteryland zijn gestolen. Een aantal telefoons is alweer terug naar hun eigenaar.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden, schrijft NH Nieuws.